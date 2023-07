Mushoku Tensei 2 doppiato in italiano è disponibile su Crunchyroll

L'Anime Expo di Crunchyroll ha promesso l'arrivo di diverse novità, tra le quali probabilmente l'arrivo dei film di ONE PIECE sulla piattaforma streaming marchiata Sony. Prima di questi nuovi arrivi, da pochissimo ha fatto il suo esordio il doppiaggio italiano di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Stagione 2.

Questa estate è arrivato su Crunchyroll Mushoku Tensei 2, con i primi episodi della stagione. Rudy, dopo essere stato investito da un bus, si è risvegliato in un mondo parallelo come un infante. Con questa sua seconda possibilità farà di tutto per vivere la vita che ha sempre sognato.

Mentre i fan attendono il secondo cour di Mushoku Tensei 2, la cui uscita avverrà nella stagione primaverile del 2024, gli spettatori possono finalmente godere del doppiaggio in italiano dei primi episodi stagionali.

Su Crunchyroll è stato rilasciato l'episodio 0 di Mushoku Tensei 2 doppiato in lingua italiana. Le puntate verranno pubblicate a cadenza settimanale ogni domenica. Per Transperfect Studios, è Francesca Tretto la direttrice del doppiaggio dell'anime. Tra i membri dello staff, tra gli altri, figurano Giulia Maniglio, Stefano Albertini e Jacopo Calatroni nei panni di Ariel, Darius e Gravel. Vi ricordiamo che la seconda stagione dell'anime includerà un totale di 25 episodi, di cui i primi quattro sono già disponibili alla visione sottotitolata in italiano.