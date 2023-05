Mushoku Tensei è stato copiato da un'IA? Le accuse dei fan a un webtoon coreano

Negli ultimi anni ha fatto parlare molto di sé Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, un isekai che ha conquistato il pubblico e nato da una light novel. La trasformazione in anime ha fatto poi il resto, portando il titolo a essere conosciuto nel resto del mondo. Questo ha aperto le porte a qualche ispirazione che, secondo alcuni, è andata oltre.

Il 22 maggio 2023 è iniziato su Naver Webtoon, il famoso portale coreano che porta tanti titoli importanti come True Beauty, unOrdinary, Lookism e altri, il progetto di Blue Line Studio intitolato The Knight King. Questo gruppo di artisti ha quindi pubblicato i primi capitoli sulla piattaforma pochi giorni fa, eppure sono bastate poche ore per rendersi conto di alcune similitudini con Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation. La voce si è sparsa in rete e, secondo molti, gli artisti di The Knight King avrebbero ricalcato con l'IA alcune scene di Mushoku Tensei. Ci sono alcune vignette in particolare incriminate, raccolte nel tweet in basso, che mettono a confronto l'anime e il webtoon.

Mushoku Tensei si è ormai concluso, ma l'anime è ancora lontano dalla fine. Conosciuto anche solo come Jobless Reincarnation in occidente, Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu è una serie di light novel giapponese scritta da Rifujin na Magonote e illustrata da Shirotaka. La storia ruota attorno a Rudeus Greyrat, un neet di 34 anni che muore in un incidente e viene reincarnato in un mondo fantasy come Rudeus, un bambino dotato di magia. Continuano intanto a crescere le preoccupazioni per l'uso delle IA in Giappone, con alcuni artisti che pensano di perdere il lavoro.