Mushoku Tensei: data d'uscita e novità in arrivo per la seconda stagione

Nel mese di marzo 2022, durante l’evento dedicato alla serie Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation è stata ufficialmente annunciata la seconda stagione dell’anime basato sulle light novel scritte da Rifujin na Magonote e disegnate da Shirotaka. Sono finalmente arrivati importanti aggiornamenti sulla produzione, tra cui anche un periodo d’uscita.

Considerato l’annuncio della produzione, già in corso, nel primo trimestre del 2022 molti appassionati dell’avventura di Rudeus, reincarnatosi nel corpo di un ragazzo e allontanatosi dalla sua vecchia vita venendo trasportato in un mondo in perfetto stile sword and sorcery, si aspettavano il ritorno dell’anime prima della fine dell’anno. Tuttavia sembra che la produzione abbia avuto dei significativi rallentamenti in quanto è stato confermato che la seconda stagione arriverà nel 2023.

In attesa di sapere la data d’uscita precisa, alla mezzanotte italiana del 4 luglio 2023 verrà pubblicato un nuovo video promozionale. Seguendo la struttura della prima stagione possiamo aspettarci altri 23 episodi, divisi in due tranche, e l’adattamento di altre dieci light novel nel migliore dei casi. Ricordiamo infatti che la prima stagione ha adattato i primi dieci volumi della serie firmata da Rifujin na Magonote, e che attualmente la serie consta di 25 light novel.

