Mushoku Tensei, un feroce cosplay di Ghislaine ci prepara alla seconda stagione

Una fan di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation si sta preparando al meglio per ritorno di Ghislaine Dedolia nella seconda stagione con un cosplay decisamente feroce. La prima stagione ha mostrato come la serie di light novel di Rifujin na Magonote debba essere di grande ispirazione per gli anime e i manga Isekai che vengono raccontati oggi.

Ma ciò che ha davvero lasciato il segno tra i fan è stato il trattamento che lo staff di produzione ha riservato alla serie e che potrebbe però essere a rischio con Mushoku Tensei 2. I fan hanno osservato come coloro che sono dietro l'anime sembravano mettere una tonnellata di cura e attenzione ai dettagli nella realizzazione, e quindi i fan sono più entusiasti che mai.

Fortunatamente avremo dell'altro, Mushoku Tensei avrà una stagione 2 che attualmente è in lavorazione. Mentre non si sa ancora quando questa nuova stagione debutterà, i fan non vedono l'ora di rivedere molti dei personaggi della prima stagione in azione quando i nuovi episodi debutteranno.

Questo è particolarmente vero per personaggi come Ghislaine, che ha giocato un ruolo importante nella prima parte di stagione. Ora la cosplayer @japp_leack si sta preparando per il ritorno di questa guerriera con un cosplay feroce che ha pubblicato su Instagram. Lo potete vedere in calce alla notizia.

Non è ancora stato rivelato se Ghislaine sarà effettivamente coinvolta negli eventi della seconda stagione (dato che si sa ancora molto poco su cosa potremo aspettarci), ma è stata vista accompagnare Eris mentre quest'ultima ha spiazzato i fan nel finale di Mushoku Tensei. Dopo la fine della prima stagione, Eris sta cercando di diventare più forte per rendersi utile e riuscire a difendere Rudeus di fronte a nemici come Orsted.

Se volete scoprire Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation prima del debutto della seconda stagione, potete trovare la serie in streaming su Crunchyroll. C'è anche un episodio speciale di Mushoku Tensei dedicato a Eris.

Cosa ne pensate? Vi è piaciuta la prima stagione di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation? Chi sono i vostri personaggi preferiti? Cosa sperate di vedere nella prossima stagione? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri a riguardo con un commento qua sotto.