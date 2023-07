Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation 2, arriva il poster per il nuovo arco narrativo!

La seconda stagione di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation sta per dare il via ad uno degli archi narrativi più interessanti della serie anime. Per commemorare questa nuova grande uscita, i canali ufficiali dell'opera hanno offerto ai fan un nuovo poster promozionale!

L'anime sta affrontando fedelmente la serie originale di light novel Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation dell'autore Rifujin na Maganote e al momento i fan stanno vedendo il protagonista Rudeus Greyrat attraversare uno dei suoi momenti più bui, mentre combatte con la depressione, la disfunzione erettile e tutto ciò che è accaduto precedentemente durante la prima stagione.

Adesso, le cose per fortuna stanno per cambiare, visto che il ragazzo ha ricevuto un invito per una prestigiosa Accademia di Magia Ranoa. Non sa bene cosa abbia da offrirgli questa scuola, ma le scene finali del quarto episodio hanno anticipato che vedremo numerosi volti fra quelli nuovi e familiari, oltre che un'ambientazione nuova da esplorare.

Tutti i personaggi presenti nel nuovo arco narrativo vengono mostrati nel poster pubblicato dal profilo ufficiale di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, disponibile al termine dell'articolo. Il nuovo capitolo, intitolato Ranoa Magic University Edition, debutterà domenica 6 agosto.

Recentemente la seconda stagione di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation ha pubblicato uno degli episodi più oscuri dell'intera produzione, con Rudeus che ha dovuto affrontare dei momenti estremamente difficili, rifiutando a malincuore i sentimenti di Sara.

La seconda stagione di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation è disponibile in italiano su Crunchyroll, con cadenza settimanale, ogni domenica.