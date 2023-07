Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation 2, arrivano le date della seconda parte di stagione!

Con l'arrivo della seconda stagione di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation qualche giorno fa, sono state rilasciate dalla pagina ufficiale della serie le date per la seconda parte della season 2: si parla di 2024!

Avete capito bene! Da aprile a giugno 2024 andrà in onda la seconda parte di stagione per Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation II, disponibile in streaming, esattamente come il resto dell'anime, su Crunchyroll.

Hiroki Hirano (Akame ga KILL!) andrà a sostituire Manabu Okamoto alla regia, Toshiya Ono (The Promised Neverland, Land of Lustrous) sarà lo sceneggiatore, sostituendo di nuovo Okamoto, che ricopriva entrambi i ruoli. La produzione sarà nelle mani dello studio EGG FIRM. Il resto dello staff rimarrà praticamente invariato.

La serie, di genere isekai, continuerà le vicende di Rudeus (un NEET di 34 anni risvegliatosi in un mondo fantasy dopo essere stato travolto da un camion) che dovrà partire per un viaggio colmo di nemici alla ricerca della madre. Dai trailer pare farà la conoscenza, nel suo cammino, di una giovane donna, che potrebbe rappresentare il suo nuovo amore.

E voi avete seguito la prima stagione? Con la fine della light novel di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, siete in hype per la seconda stagione e il finale dell'anime? Fatecelo sapere con un commento!