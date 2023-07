Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation 2: la popolarità degli anime Isekai

Il presidente dello studio Bing, Nobuhiro Osawa, nonché produttore di "Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation" uno degli anime più interessanti della stagione estiva 2023, ha recentemente condiviso la sua visione riguardo agli anime Isekai.

Questo genere, sempre più popolare tra gli appassionati di anime, si riferisce a serie che presentano un protagonista trasportato dal loro "mondo normale" a uno che può essere pieno di magia, mostri e varie forme del soprannaturale. "Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation" rappresenta un eccellente esempio di questa tipologia di anime, poiché la stella della serie, Rudeus, passa da essere un recluso giapponese a un potente stregone capace di lanciare incantesimi e affrontare avventure mozzafiato. Se non avete mai visto questa serie, qui potete trovare il trailer di “Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation 2”, la stagione appena mandata in onda.

Osawa ha dichiarato che, sebbene serie come "Danmachi" (Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?), "Sword Art Online" e "Mushoku Tensei" abbiano incontrato un notevole successo di pubblico, non è questo il motore che spinge le persone a creare anime Isekai. Per il CEO dello studio Bing, ciò che li spinge a dedicarsi a questo genere è la genuina passione per le storie e i mondi fantastici che ne emergono.

La recente messa in onda della prima parte della seconda stagione di "Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation" ha ulteriormente rafforzato l'interesse e l'entusiasmo dei fan, i quali continuano a seguire le avventure di Rudeus con grande fervore. La data di uscita della seconda parte di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation 2 è stata confermata recentemente: sarà trasmessa nel 2024.

Gli Isekai hanno dimostrato di avere un ampio appeal tra il pubblico internazionale, attraendo sia i fan di lunga data che i nuovi spettatori. Queste storie, caratterizzate da un mix di avventura, magia e crescita personale dei protagonisti, continuano a catturare l'immaginazione di tutti coloro che sognano di viaggiare in mondi fantastici e scoprire nuovi poteri e destini.