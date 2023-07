Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation 2: rilasciato l'episodio più oscuro della serie

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation ha appena pubblicato uno degli episodi più oscuri dell'anime, esplorando le profondità della mente tormentata del protagonista Rudeus Greyrat.

Questo anime, il quale ha raggiunto il successo grazie alla splendida prima stagione, si sta lentamente affermando come una pietra miliare nel panorama degli Isekai. Con anime Isekai s’intendono tutte quelle serie nelle quali il protagonista viene trasportato in un mondo alternativo a quello a cui appartiene. In questa intervista Nobuhiro Osawa, il CEO dello studio Bing, spiega i motivi della popolarità di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation e degli Isekai.

Per quanto riguarda la seconda stagione della serie, già da alcuni episodi il giovane aveva dovuto affrontare depressione e sentimenti di abbandono. La sua vita è cambiata radicalmente quando, alla fine della prima stagione, Eris lo aveva abbandonato inaspettatamente. Da quel momento, il ragazzo non è mai più stato lo stesso, ma è stato solo nell'ultimo episodio che le cose hanno preso una svolta ancora più tetra.

Il nuovo episodio ha portato lo spettatore a esplorare la vera radice dei problemi di Rudeus, mettendo in luce alcuni momenti intensi della sua vita. Dopo aver salvato Sara nell'episodio precedente, i due hanno instaurato un legame profondo e significativo. Sono diventati così vicini che Sara si è aperta completamente a Rudeus, mostrandosi disposta a condividere con lui momenti di intimità. Tuttavia, il peso del passato di Rudeus lo avvolge a tal punto da respingere il sentimento della ragazza.

La spirale di oscuri pensieri e tormenti emotivi ha raggiunto il suo apice con un momento angosciante nell'ultimo episodio: il protagonista ha tentato il suicidio. Solo l'intervento del suo compagno Soldat ha impedito a Rudeus di togliersi la vita. Questa scena ha sconvolto e commosso i fan, lasciando nello spettatore una profonda preoccupazione per il destino del protagonista.

La prima parte della seconda stagione dell’anime sta attualmente andando in onda settimanalmente, se volete sapere quando verrà trasmessa la seconda parte di Mushoku Tensei 2, cliccate qui.

Dopo il momento così buio e angosciante ci si chiede se il protagonista troverà una via per affrontare i suoi demoni interiori. Riuscirà infine a trovare la felicità che spera di meritare?