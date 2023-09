Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation 2, ecco il teaser dell'episodio 11

Il teaser dell'episodio 11 della seconda stagione di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation mostra Sylphy in conflitto tra il rivelare la sua identità a Rudy o rimanere Silent Fitz. Sylphy riflette sulle conseguenze dell'incapacità di Rudy di riconoscerla dopo l'eventuale rivelazione della sua identità.

Sylphy ha ragione nell'essere riluttante a rivelare la sua identità a Rudy. Lei lo rispetta e lo ammira ed è probabilmente preoccupata di intralciare i suoi obiettivi personali se lui scoprisse chi era veramente, complicando ulteriormente le cose tra loro.

Un'altra ragione plausibile per l'esitazione di Sylphy potrebbe essere la sua dedizione nel fare la guardia della principessa, la quale le ha ordinato di non togliersi mai la maschera in pubblico. La sicurezza della principessa pesa molto su Sylphy mentre lotta per non rivelare il suo segreto a Rudy.

Nel frattempo, Rudy è attratto da Silent Fitz. pensa che sia molto misteriosa e vuole saperne di più su di lei.

Ovviamente, da un lato la situazione è imbarazzante per Sylphy perché deve mentire a Rudy, mentre dall'altro è fonte di confusione per Rudy, poiché è attratto da chi pensa sia Silent Fitz.

Sylphy alla fine deciderà di rivelare la sua identità a Rudy? O continuerà a nascondere la sua vera natura? Lo scopriremo nell'episodio 11 di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation 2, andato in onda il 17 Settembre.