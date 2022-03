Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, annunciata la Stagione 2 dell'anime

Come da pronostici, nel corso dell'evento speciale di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation che si è tenuto al TOHO Cinemas Hibiya di Tokyo, Studio Bind ha ufficialmente annunciato la Stagione 2 dell'adattamento anime.

La manifestazione è stata caratterizzata dall'anteprima dell'episodio speciale di Jobless Reincarnation dedicato a Eris e Ruijerd, ambientato a cavallo della sedicesima puntata. Al termine della preview dell'OVA, che sarà incluso nella versione home video in arrivo il 16 marzo, attraverso una prima visual, Studio Bind ha presentato la seconda stagione anime.

L'annuncio era nell'aria già da tempo, d'altronde la serie anime di Mushoku Tensei è stata una delle piacevoli scoperte del 2021. La prima stagione ha adattato la light novel di Rifujin na Magonote fino all'incirca al decimo volume del manga attualmente in corso. Con altri 6 tankobon ancora da adattare, e altri in arrivo fino alla premiere, c'è molto materiale da cui lo studio d'animazione può trarre ispirazione.

Al momento, oltre alla key art della Stagione 2, Studio Bind non ha rivelato molto altro. L'annuncio è stato infatti accompagnato dall'enigmatica frase: "Che tipo di dramma aspetta Rudeus nella seconda stagione?". Nella seconda stagione anime, finalmente il protagonista frequenterà l'Università della Magia, saga che contraddistingue un intero arco narrativo.

La prima stagione, divisa in due parti, è composta da un totale di 23 episodi. Verosimilmente, anche la prossima dovrebbe avere un approccio simile. I lavori sulla prossima stagione anime di Mushoku Tensei sono già in corso, per cui questa dovrebbe arrivare a fine 2022, o al massimo nei primissimi mesi del nuovo anno. Conferme ufficiali, come già annunciato dallo staff, arriveranno nel corso delle prossime settimane.