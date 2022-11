Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, la light novel è ufficialmente finita

In pochi le conoscono fuori dalla loro patria, ma le light novel sono un tipo di medium molto sfruttato in Giappone. Negli ultimi anni queste hanno ottenuto molta popolarità grazie ai tanti anime da essi tratti, in particolare di stampo isekai. Uno che ha fatto molto parlare di sé negli ultimi anni è stato Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation.

La prima stagione di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation ha sugellato il successo di questo prodotto, scritto da Rifujin na Magonote e disegnato da Sirotaka. Come tutti i classici isekai, anche Mushoku Tensei vede il teletrasporto di un uomo - un NEET di 34 anni che finisce per morire in un incidente stradale - in un mondo fantasy dove dovrà darsi da fare per potersi ambientare.

La storia di light novel iniziò nel 2014 con la pubblicazione del primo volume ma, dopo una lunga produzione, anche questa è giunta al termine. È infatti ufficialmente concluso Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, come ha riportato l'account Twitter Shonen Leaks. Nell'immagine in basso, si vede il trascorrere del tempo per i protagonisti grazie al confronto tra la prima copertina, sulla sinistra, e la ventiseiesima e ultima copertina, sulla destra.

E in occasione di questo finale, è previsto anche un volume speciale per Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation.