Mushoku Tensei non è il miglior anime dello Studio Bind: conoscete quest'altra serie?

Mushoku Tensei Jobless Reincarnation, non solo è molto popolare, ma è basato su un manga che ha dato il via al boom degli anime isekai, rendendo popolari numerosi concetti utilizzati nell'isekai moderno . In effetti, Mushoku Tensei era così tanto atteso che un intero studio di animazione, Studio Bind, fu creato proprio per lavorare sulla serie.

Quando Onimai: Now I'm Your Sister è stato pubblicato all'inizio di quest'anno, ha dovuto affrontare la non invidiabile sfida di essere il secondo anime pubblicato da Studio Bind. Non sorprende che i fan di Mushoku Tensei siano rimasti scioccati quando Studio Bind ha annunciato che avrebbero pubblicato un secondo anime nel gennaio 2023.

Se Onimai merita una critica è che non si vende molto bene. In superficie, sarebbe facile supporre che Onimai sia un anime grossolano e mal intenzionato con una forte attenzione al fan service ma non è assolutamente così.

La storia di Onimai parla di un giovane che, per ragioni non affrontate nell'anime, si ritira dalla società, isolandosi dal mondo esterno (un hikikomori). Qualcosa nella sua vita lo aveva spinto a ritirarsi nel comfort e nella sicurezza della sua camera da letto ed è la sorella minore del personaggio principale, Mihari, a sostenerlo. Adora suo fratello maggiore e osservare il suo declino le spezza il cuore.

Mihari, descritta come un genio e un mago della scienza, formula una miscela chimica che trasforma suo fratello in una sorella minore. Marhiro, il suo nuovo nome, si sveglia una mattina e scopre di essere ormai un'adolescente. Sorprendentemente, non sembra particolarmente infastidita; infatti, abbraccia rapidamente il cambiamento. Per Mahiro, questa è stata un'opportunità per staccarsi dai suoi problemi precedenti e superare le sfide.

Dopo la trasformazione di Mahiro, Mihari prende continuamente in giro la sorella appena trasformata ma le sue parole e azioni vengono spesso utilizzate per guidarla in una direzione positiva. La corrente sotterranea d'amore che esiste tra loro è sempre presente durante le loro interazioni ed è incredibilmente dolce.

Di tanto in tanto, Mahiro esegue un gesto o un'azione che fa scoppiare Mihari a piangere. Questa non è una risposta tipica, ma mette in luce il dolore, la paura e l’angoscia che ha trattenuto negli ultimi anni. Mihari ha a cuore profondamente suo fratello e vedere Mahiro superare la sua ansia sociale e le ragioni della sua astinenza significa tantissimo per lei.

Mushoku Tensei presenta alcune delle migliori animazioni mai realizzate in un anime. Le scene di combattimento sono fluide, la grafica dello sfondo è dettagliata e i colori esaltano l'intento tematico di ogni scena.

Onimai, proprio come fece Nichijou più di dieci anni fa , presenta animazioni fluide e colori vibranti che risaltano. Visivamente, va in sintonia con Mushoku Tensei , poiché Studio Bind ha dato il massimo nell'animazione. Raramente gli anime SOL sono ricchi di questa quantità di dettagli, ed è un vero peccato.