Mushoku Tensei, programmato in Giappone un grande evento dedicato all'anime

Fan di Mushoku Tensei, siete pronti? Studio Bird, produttore della prima stagione, ha annunciato un grande evento in Giappone dedicato al franchise, dove verrà probabilmente rivelata la data d'uscita della nuova stagione. Per il momento, le poche notizie sulla seconda stagione di Mushoku Tensei hanno solo confermato il ritorno dell'opera nel 2023.

Come riportato da @somoskudasai, il grande evento dedicato a Mushoku Tensei si terrà in Giappone il prossimo 10 dicembre, e coinvolgerà tutto lo staff dei doppiatori dell'anime oltre ai produttori. Quale miglior occasione per annunciare la data d'uscita della seconda stagione se non questa?

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation è un anime isekai tratto dalle light novel scritte da Rifujin na Magonote e illustrata da Shirotaka. L'opera narra le avventure di un neet giapponese di 34 anni che in seguito ad alcuni eventi decide di suicidarsi. Egli si reincarna però n un mondo medievale dove è possibile utilizzare la magia all'interno del corpo di Rudeus Greyrat, neonato di buona famiglia i. Il ragazzo, ottenuta una seconda possibilità, decide di impegnarsi al massimo nella sua nuova vita, dedicandosi alle arti magiche e alla ricerca dell'amore.

Lo scorso settembre l'autore di Mushoku Tensei ha confermato il finale della serie con la light novel numero 26, in uscita nei prossimi giorni in Giappone. L'anime ha però ancora molto da dire, visto che gli eventi coperti finora da esso arrivano alla fine del volume 6.