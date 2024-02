Mushoku Tensei sta per tornare: c'è una data per la parte 2 della seconda stagione

La seconda stagione di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation ha dimostrato che quest'anime porta alto il titolo di pietra miliare nel panorama degli isekai. Dopo mesi dall'ultima puntata, è stato finalmente rilasciato un nuovo trailer che fa luce sulla seconda parte della serie

Il sito ufficiale dell'adattamento anime delle light novel scritte da Rifujin na Magonote, ha rilasciato un nuovo, entusiasmante video promozionale per la seconda parte della stagione 2 di Mushoku Tensei. Precedentemente, il protagonista Rudeus Greyrat ha dovuto affrontare un periodo di lunga depressione, vissuto con difficoltà nella serie isekai: dopo l'addio ad Eris in Jobless Reincarnation, la paura dell'abbandono si è fatta concreta e complessa da gestire. Con lo scorrere delle puntate, Rudy è riuscito a trovare la forza necessaria per proseguire il suo viaggio.

Nei prossimi episodi, per Rudy si apriranno le porte di una nuova opportunità. Il breve trailer, disponibile all'interno di questa notizia, ha confermato che la serie riprenderà ufficialmente domenica 7 aprile in Giappone, affiancando 12 nuovi episodi ai precedenti 25, per un totale di 37. Per quanto riguarda l'Italia, la serie tornerà in streaming su Crunchyroll.

Il filmato in questione, dalla durata di un minuto e 15 secondi, anticipa che la serie si soffermerà sul passato di Sylphy, l'amica d'infanzia di Rudeus. Mushoku Tensei è un isekai che ha notevolmente rafforzato l'amore e la passione del pubblico verso i mondi fantastici, rappresentando un piccolo cult di questo genere.