La musica di Solo Leveling? Ecco dove l'avevamo già sentita!

La A-1 Pictures è riuscita a portare sul piccolo schermo in modo a dir poco sensazionale Solo Leveling, il pluripremiato manhwa ispirato a sua volta dalla light novel di Chugong. La trama che mischia azione e tragicità, accompagnata da un'animazione di classe e un'eccezionale colonna sonora ha reso questo titolo il più seguito del momento.

Il comparto musicale di Solo Leveling è accreditato al talentuoso Hiroyuki Sawano, un nome che non è assolutamente estraneo ai fan degli anime. Il noto compositore ha contribuito anche alle colonne sonore di altri successi come Attack on Titan, Blue Exorcist e Nanatsu no Taizai - Seven Deadly Sins, regalando al pubblico un mix coinvolgente di emozioni.

Se il pathos presente in Solo Leveling è presente e coinvolgente, non è affatto un caso. Le tracce dell'anime immergono gli spettatori in momenti epici e carichi di emozioni. Il protagonista, Jin-Woo, è costretto ad affrontare avversità a dir poco sovrumane e la musica accompagna le sue gesta magistralmente ed evoca un senso di familiarità e nostalgia.

Accompagnata dall'eccezionale animazione di Solo Leveling, il comparto musicale s'impreziosisce e assume un valore ancor più significativo. Sawano, definito in Giappone come "l'Hans Zimmer degli anime", si conferma ancora una volta come maestro nell'arte di suscitare emozioni intense attraverso le sue composizioni.

È impossibile non rivedere, nelle gesta dell'Hunter Jinwoo, il sentimento contrastante di Eren e Armin mentre cercavano di sconfiggere i Giganti in Attack on Titan, come anche la passione dei Sette Peccati Capitali.