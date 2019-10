Muten e Goku diventano Kratos e Atreus in questo crossover tra Dragon Ball e God of War!

Il rapporto tra Goku e il Maestro Muten è sempre stato speciale, come ci ha dimostrato più volte anche il recente Dragon Ball Super. A questo proposito, nella giornata di ieri un utente Reddit ha deciso di rendere omaggio alla strana coppia, realizzando una meravigliosa fan art che ritrae il duo nei panni dei protagonisti del nuovo God of War.

L'immagine, visibile in calce, ha subito incontrato il favore dei fan ottenendo più di 4200 upvote e meritandosi il titolo di terzo post più votato del mese nel subreddit r/DBZ. Il disegno ritrae il Maestro Muten nella sua forma potenziata, con al suo fianco il piccolo Goku equipaggiato con l'arco di Atreus. Il design ovviamente rimanda ai protagonisti di God of War, il videogioco per Playstation 4 distribuito da Sony nel 2018.

Il rapporto tra Goku e Muten è, in realtà, parecchio differente da quello tra Kratos e Ateus. Nonostante si tratti comunque di una sorta di legame padre/figlio, il loro è basato per lo più sulla volontà di migliorarsi e di raggiungere nuovi obiettivi, piuttosto che sulla disciplina e sul rispetto ferreo.

La serie di Dragon Ball ha ormai trovato la sua conclusione con Dragon Ball Super, nel marzo del 2018. Ultimamente però, alcuni rumors suggerirebbero un ipotetico ritorno della saga nel mese di marzo.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questa fan art? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al bellissimo tributo dei tifosi del PSG!