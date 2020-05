Muv-Luv: Alternative in Animation, svelato un primo teaser che trasuda sangue e proiettili

Lo sappiamo tutti molto bene, quello odierno è un periodo non proprio memorabile per la nostra industria e anzi, saranno tanti i lettori e gli spettatori che ricorderanno questi primi mesi del 2020 come disastrosi per l'industria, tra eventi cancellati e serie rimandate a date ancora da destinarsi.

Insomma, la situazione non è certo delle migliori, quindi farà piacere a molti sapere che in queste ultime ore è stato presentato al pubblico un interessante progetto animato denominato Muv-Luv: Alternative in Animation, produzione legata al ricco franchise di Muv-Luv Alternative, che comprende light novel, videogiochi, manga e anime.

Andando più nel dettaglio, dopo la conferma di una nuova serie a tema arrivata lo scorso ottobre, i ragazzi di âge hanno pubblicato un lungo livestream durante il quale si è parlato dei nuovi progetti a cui il team sta lavorando. Tra questi, è comparso anche Muv-Luv: Alternative in Animation, il quale è stato mostrato in un breve teaser - che potete visionare a 2:34:12 - che trasuda violenza da ogni frame, mentre un robot da guerra si muoveva a tutta velocità tra orde di alieni facendo a pezzi chiunque gli si parasse innanzi. Per il momento le informazioni a riguardo della serie sono ancora pochissime, quindi per il momento non possiamo far altro che attendere novità a riguardo che, siamo sicuri, non tarderanno ad arrivare.

Prima di salutarvi vi ricordiamo che in queste ultime ore è stata confermata la conclusione dei lavori su Sing Yesterday for Me e Arte. Inoltre, alcuni leak sembrerebbero aver confermato la terza stagione di Kaguya-sama: Love is War.