Muzan e gli altri personaggi di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si mostrano in live action

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è sulla cresta dell'onda dopo lo spettacolare anime di Ufotable. La trasmissione andata in onda tra aprile e settembre 2019 ha fatto esplodere la popolarità della serie nata dalla mente di Koyoharu Gotouge e, dopo la serie tv animata, arriva anche uno spettacolo teatrale live action che avrà luogo in Giappone.

I fan stanno interpretando i vari personaggi di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba a proprio modo, come gli ultimi cosplay relativi a Inosuke Hashibira, ma questi personaggi ora continuano a mostrarsi anche in modo professionale per lo spettacolo in arrivo. Il sito ufficiale del live action ha pubblicato le foto e i dettagli degli attori che andranno a ricoprire i vari ruoli.

Keisuke Ueda interpreterà Zenitsu Agatsuma;

Yūgo Satō interpreterà Inosuke Hashibira;

Reo Honda interpreterà Giyū Tomioka;

Tomoyuki Takagi interpreterà Sakonji Urokodaki;

Mimi Maihane interpreterà Tamayo;

Hisanori Satō interpreterà Yushirō;

Yoshihide Sasaki interpreterà Muzan Kibutsuji.

Questi i nuovi interpreti annunciati e mostrati, dopo quelli di Tanjiro e Nezuko. Le foto dei personaggi possono essere viste alla fonte. Lo spettacolo debutterà a Tokyo tra il 18 e il 26 gennaio, per poi spostarsi nella prefettura di Hyogo dopo qualche giorno di pausa.