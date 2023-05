My Charms Are Wasted On Kuroiwa Medaka sorprende: arriva un live action speciale

Ormai TikTok è usatissimo da chiunque. In tutto il mondo ha spopolato il social cinese, anche se non senza problemi. Anche il mondo degli anime li usa, con cosplay che appaiono su TikTok a profusione. C'è però un altro esperimento ufficiale che ha coinvolto il manga My Charms Are Wasted On Kuroiwa Medaka.

Il manga di Ran Kuze viene pubblicato su Weekly Shonen Magazine, rivista principale della casa editrice Kodansha, ha riscontrato molta popolarità. Non a caso, il manga è stato anche annunciato da J-Pop, mentre non sembrano esserci all'orizzonte voci riguardanti un anime. Nonostante ciò, alla finestra si è affacciato un altro progetto molto più sui generis.

My Charms Are Wasted On Kuroiwa Medaka è diventato un live action ma non proposto in maniera classica. Gli attori scelti del gruppo Gokko Club per i ruoli dei protagonisti non debutteranno infatti al teatro o al cinema, bensì i video sono già disponibili su TikTok. E così, queste breve scene di vita scolastica quotidiana dove la dolce Mona cerca di conquistare il testardo Medaka. Sono disponibili già tre video dedicati al manga, che hanno raggiunto oltre un milione di visite ciascuno secondo il contatore di visualizzazioni di TikTok.

Questi TikToker hanno quindi interpretato alla perfezione le alchimie e le scene di My Charms Are Wasted On Kuroiwa Medaka. La protagonista Mona è stata interpretata dalla modella di fashion Momona Kohama, che sembra essersi calata bene nel ruolo come si vede da questi tre video. Intanto però TikTok rischia il ban dagli USA, cosa che ridurrebbe il potere di penetrazione dell'azienda cinese.