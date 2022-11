My Clueless First Friend ottiene un adattamento anime: trailer e dettaglia

Mentre il palinsesto autunnale 2022 ci sta regalando uno spettacolo senza precedenti, l'industria animata è già pronta alla prossima stagione. Nel 2023 faranno il loro debutto tantissimi, nuovi progetti tra cui quello recentemente annunciato di My Clueless First Friend.

Attraverso l'apertura di un relativo sito web e la diffusione di un primo teaser trailer, è stato annunciato che My Clueless First Friend di Taku Kawamura riceverà un adattamento animato. La serie farà il suo esordio ufficiale nel corso del prossimo anno, ma sono già stati resi noti i primi dettagli sulla produzione. Ricordiamo che a inizio 2023 debutterà Malevolent Spirits Monogatari.

Nel cast di My Clueless First Friend figurano i doppiatori giapponesi Konomi Kohara e Shizuka Ishigami. L'anime è in produzione presso lo studio d'animazione St.Signpost, con Shigenori Kageyama come direttore e Chikashi Kadekaru come character deisgner. Si occupano della sceneggiatura Takafumi Hoshikawa e Shogo Yasukawa, mentre Toshio Masuda compone la musica.

My Clueless First Friend racconta la storia di una bambina di quinta elementare solitaria e cupa, spesso presa di mira dalle prese in giro dei compagni di classe. La situazione cambia quando un giorno a scuola arriva in classe un nuovo alunno, l'amichevole Takada. Egli ha il potere di estrarre l'anima della compagna dal suo guscio, facendo sbocciare un'insolita amicizia.

Il manga di Kawamura è stato lanciato sulla rivista Gangan Joker di Square Enix nel 2018 e al momento è ancora inedito in Italia. Che ve ne pare delle premesse di questa serie e del suo particolare stile di disegno? Tra le nuove produzioni anime, nel mese di aprile 2023 debutterà anche Dead Mount Death Play.