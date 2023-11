My Daemon: il nuovo anime sci-fi di Netflix si mostra in un trailer

In questi giorni si sta tenendo la Netflix Geeked Week 2023, una settimana in cui la nota piattaforma di streaming svela alcuni importanti uscite che avverranno nei prossimi mesi. Questa volta ha mostrato il primo trailer di My Daemon, che nelle scorse settimane aveva particolarmente incuriosito il pubblico.

E' possibile guardare il trailer in questione, con sottotitoli in inglese, all'interno dell'articolo. Il debutto ufficiale di My Daemon su Netflix è previsto fra pochissimi giorni, il 23 novembre. Nonostante ciò, conosciamo molto poco di questa serie televisiva.

Ad occuparsi della scrittura di questa serie animata è Hidetaka Adachi, anche conosciuto come Otsuichi, creatore di Exception, Oblivion Island: Haruka and the Magic Mirror e Summer Ghost. Lo studio che si è occupato invece dell'animazione è la casa tailandese IGLOO STUDIO, accompagnato da Nat Yoswatananont che ha diretto la serie. E' disponibile anche una key visual della serie, in calce all'articolo.

My Daemon è ambientato in un futuro prossimo, dopo che un'esplosione nucleare ha fatto in modo che la Terra si sovrapponesse per un brevissimo momento all'Inferno. Tuttavia, i danni sono stati piuttosto importanti, e la Terra è stata inquinata da una polvere originaria dell'Inferno. Lo studente delle elementari Kento fa la conoscenza di un demone in una foresta e decide di chiamarla Anna e allevarla. La serie segue le avventure Kento e Anna mentre intraprendono un viaggio per salvare la madre di Kento.



