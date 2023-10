My Daemon: Netflix rivela la data di uscita della serie animata

Martedì, Netflix ha annunciato che la nuova serie originale animata The Daemon sarà presto disponibile nel catalogo della piattaforma streaming. Oltre alla data di uscita ufficiale, è stata rilasciata anche una locandina raffigurante i due protagonisti.

La storia segue le vicende di Kento, un bambino la cui vita viene sconvolta quando trova un piccolo e dolce demone che decide di chiamare Anna. Il demone è arrivato sulla Terra a seguito di un'esplosione nucleare che ha sovrapposto per un momento la Terra all'Inferno, la quale ha provocato uno strano inquinamento dovuto da una particolare polvere, originaria proprio degli Inferi. Da quel momento, il piccolo protagonista e il demone sembrano legare molto, sopratutto quando insieme dovranno imbarcarsi in un'avventura per salvare la mamma di Kento, affrontando delle strane e sinistre forze malvagie.

Netflix ha annunciato che la serie verrà rilasciata il 23 Novembre, ed è stata scritta da Hidetaka Adachi aka Otsuichi presso lo studio di animazione tailandese IGLOO STUDIO. Il regista sarà invece Nat Yoswatananont.

Insieme al live action di Yu Yu Hakusho, e al live action di One Piece adorato dai fan del manga, My Daemon risulta essere un'altra serie in cui Netflix crede molto. Agli spettatori non resta che aspettare con pazienza il 23 Novembre e sperare che la serie riservi loro delle sorprese.