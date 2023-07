My Dress-Up Darling: un adorabile cosplay di Marin Kitagawa vi esprime il suo amore

Tra i banchi di scuola si possono fare tanti incontri che cambiano la vita. In Giappone, lo stesso discorso si può ricondurre alle aule collaterali, aule usate dai club con la loro attrezzatura speciale. Ed è ciò che è successo all'inizio di My Dress-Up Darling, manga di Kenichi Fukuda diventato poi anime a inizio 2022.

Gojo Wakana, figlio d'arte, è nato in una famiglia che si occupa della creazione di bambole artigianali giapponesi. Una passione che ha sempre tenuto segreta, date le brutte esperienze che ha avuto in passato. E così, sin dai primi secondi di My Dress-Up Darling, si vede un Gojo solo, che si dedica esclusivamente alla creazione di queste bambole. La sua solitudine verrà distrutta completamente dalla solare Marin Kitagawa, gal e ragazza popolare della sua classe che lo scoprirà mentre il ragazzo cuciva alcuni vestiti a scuola.

Questo darà il via a un sodalizio durante il quale Gojo realizzerà i vestiti che Marin Kitagawa userà per i suoi cosplay. E già nella prima stagione di My Dress-Up Darling i cosplay di Marin sono stati tanti: c'è stata la maid seducente Shizuku-tan, la fredda soldatessa Black Lobelia, la vivace diavoletta Rizu-kyun. Marin non ha mancato però di mostrarsi anche in altri modi, come con la normale divisa scolastica.

Ed ecco qui un cosplay di Marin in divisa con le mani tenute a cuore, per mostrare tutta la solarità e la gioia della gal. Vi piace? Ecco invece un cosplay di Marin più estivo.