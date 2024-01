My Dress-Up Darling, l'anime compie 2 anni: cosa sappiamo della Stagione 2?

L'8 gennaio 2022 aveva inizio l'anime romcom più apprezzato degli ultimi tempi. Ci riferiamo a My Dress-Up Darling, adattamento del manga di Shinichi Fukuda che nessuno pensava potesse riscuotere tanto successo. Sono passati oltre due anni dal debutto, ma che cosa sappiamo sulla Stagione 2 di My Dress-Up Darling?

My Dress-Up Darling è stato l'anime del 2022, apprezzato anche da chi non è particolarmente appassionato alle commedie romantiche. La storia di Gojo Wakana e Marin Kitagawa esplode in concomitanza con il secondo episodio, quando il ragazzo sfrutta le sue abilità sartoriali per prendere le misure della bella cosplayer. My Dress-Up Darling è stato come una ventata d'aria fresca per l'industria giapponese, un anime che offre una visione unica ed emozionante dell'amore concentrandosi sulle passioni dei protagonisti. Ma visto tanto successo, per quale motivo My Dress-Up Darling 2 non è già tra noi?

Una seconda stagione di My Dress-Up Darling è stata confermata essere in produzione da CloverWorks. L'annuncio risale al settembre del 2022 e da allora non si sono più avute notizie sul progetto. La prima stagione dell'anime copre fino al capitolo 40 del manga di Fukuda-sensei, che a oggi conta 99 capitoli pubblicati. C'è dunque abbastanza materiale da adattare per la produzione di almeno una seconda stagione.

A oggi il motivo per cui My Dress-Up Darling 2 non è ancora tra noi è un mistero, ma probabilmente l'uscita potrebbe essere vicina. Contando l'annuncio e l'avvio della produzione ormai datati, non è detto che CloverWorks non possa pubblicare la Stagione 2 di My Dress-Up Darling già nel 2024, magari nella finestra autunnale dell'anno.