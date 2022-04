My Dress-Up Darling: l'anime finisce, ma i blu-ray vanno a ruba

La stagione invernale del 2022 si è praticamente conclusa, ma non ci sono stati soltanto Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e Attack on Titan sotto i riflettori. Tra i tanti anime partiti con un profilo basso, c'è stata la conclusione di My Dress-Up Darling che invece ha conquistato tantissimo pubblico in tutto il mondo.

La vivace commedia romantica con Marin Kitagawa e Wakana Gojo protagonisti ha portato gli spettatori nel mondo dei cosplay, visti in un modo particolare. Non c'è infatti solo l'interpretazione dei personaggi, ma si parte dalle basi, con la creazione del costume vero e proprio, un tema che in Giappone ormai è al centro delle mode giovanili da anni.

Con la conclusione della prima stagione, i fan si sono riversati nei negozi nipponici per acquistare i blu-ray di My Dress-Up Darling. Secondo i primi dati, le vendite sono state davvero tante, con la prima stagione dell'anime che ha venduto oltre diecimila copie. Questi numeri sono destinati indubbiamente ad aumentare, dato che l'anime si è concluso da pochissimi giorni. Un successo quindi su tutti i fronti, dato che anche il manga sta incrementando sempre di più le vendite.

Intanto il merchandising di My Dress-Up Darling sta per sfoderare la prima statuetta dedicata a Marin Kitagawa.