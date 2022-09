My Dress-Up Darling: arrivano nuovi rumor sulla seconda stagione dell'anime

Basata sull’omonimo manga di Shinichi Fukuda, pubblicato a partire dal gennaio del 2018 sulla rivista Young Gangan, edita da Square Enix, la trasposizione animata di My Dress-Up Darling è riuscita in poco tempo a scalare le classifiche delle serie più seguite e apprezzate del 2022, e iniziamo ad arrivare le prime conferme su una seconda stagione.

In appena dodici episodi, che ricordiamo essere disponibili su Crunchyroll con i sottotitoli in italiano, la commedia romantica, slice-of-life, di Wakano Gojo e della sua compagna di classe Marik Kitagawa ha conquistato moltissimi spettatori in tutto il mondo, incrementando notevolmente anche le vendite del manga, portato in Italia dalla casa editrice J-Pop.

Sebbene lo studio d’animazione CloverWorks non abbia ancora ufficialmente annunciato né un rinnovo per la seconda stagione né alcun tipo di informazione sulla produzione, l’utente @MangaMoguraRE, insider del settore che spesso condivide in anteprima dettagli piuttosto rilevanti su vari franchise, ha pubblicato il post che potete vedere in calce. Come specifica lui stesso sembrerebbe ormai certa una seconda stagione di My Dress-Up Darling, per quanto non siano ancora stati emersi ulteriori dettagli.

Per finire ricordiamo che già ad agosto 2022 erano spuntate in rete primi rumor sulla seconda stagione dell’anime, e vi lasciamo ad un bel cosplay di Marin in kimono.