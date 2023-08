My Dress-Up Darling: in arrivo il blu-ray in edizione limitata di Crunchyroll

Un nuovo annuncio da parte di Crunchyroll ha svelato l'arrivo di alcuni anime in versione blu-ray! Fra questi abbiamo My Dress-Up Darling in edizione limitata, che arriverà il 7 novembre con art card, un calendario e un'agenda, un artbook e tanti adesivi.

Sarà disponibile anche un set in edizione standard nello stesso giorno, ossia il 7 novembre . Inoltre, nei giorni successivi usciranno anche BLUELOCK Parte 1 in Blu-ray il 14 novembre e di Dragon Ball Super: Super Hero verrà distribuito un Blu-ray in 4K il 21 novembre.

'My Dress-Up Darling - The Complete Season - Blu-ray/DVD in edizione limitata' sarà il titolo di questa raccolta e ne svela la trama: " Wakana Gojo è un liceale che vuole diventare un kashirashi, un maestro artigiano che realizza le tradizionali bambole Hina giapponesi.Grazie sia entusiasta del proprio mestiere, non sa nulla delle ultime tendenze e ha difficoltà ad alla sua classe . , quando lei condivide con lui un segreto inaspettato, ei loro mondi così differenti si scontrano."

Il cofanetto conterrà un Q&A con i membri del cast principale , video promozionali, una scena inedita di Marin in cosplay e opening ed ending senza testo. Inoltre, verranno date in regalo anche 9 carte speciali, un calendario di 16 mesi e un pianificatore di cosplay, oltre che un foglio di adesivi e l' artbook ufficiale di 104 pagine.

A questo link è possibile accedere al blu-ray dallo store ufficiale di Crunchyroll , dal costo di 89$.