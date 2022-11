My Dress-Up Darling, in arrivo la mostra della serie per un importante evento in Giappone

Nei primi mesi del 2022 la prima stagione di MY Dress-Up Darling ha catturato l'attenzione degli appassionati di anime. Il simpatico slice of life con protagonisti la cosplayer Marin Kitagawa e il suo amico Wakana Gojo ha messo tutti d'accordo, tanto che My Dress-Up Darling è stato eletto anime migliore della prima metà del 2022.

E mentre CloverWorks ha svelato il primo teaser della seconda stagione di My Dress-Up Darling, l'opera manga originale di Shinichi Fukuda sta proseguendo la sua pubblicazione sulla rivista Young Gangan di Square Enix, registrando un aumento delle vendite nell'ultimo anno.

Visto l'incredibile successo della serie, il negozio Animate Ikebukuro, specializzato in prodotti legati al mondo anime e manga, ha deciso di iniziare i festeggiamenti per il 40° anniversario con una mostra di My Dress-Up Darling. Al momento nell'edificio dove è presente Animate Ikebukuro sono in corso dei lavori che renderanno lo store il più grande della propria catena, dopodiché cominceranno una serie di eventi celebrativi a partire dal 16 marzo 2022.

Dal primo giorno di apertura fino al 17 aprile all'ottavo piano dell'Animate Ikebukuro sarà presente la mostra di My Dress-Up Darling, nel nuovo spazio dedicato alle esibizioni chiamato Space Galleria. La locandina per l'evento è già pronta, e potete vederla in calce a questa notizia. Alla mostra sarà possibile vedere illustrazioni originali di Shinichi Fukuda, oltre alle versioni reali dei vestiti di My Dress-Up Darling.

Il nuovo edificio dell'Animate Ikebukuro ospiterà tantissimi altri eventi contemporaneamente alla mostra di My Dress-Up Darling: con uno spazio a disposizione di ben 11 piani totali, ci sarà sicuramente da divertirsi. Oltre allo Space Galleria, il palazzo ospiterà anche un teatro da 208 posti, due sale per eventi e conferenze e un bar a tema anime. Gli altri piani saranno dedicati al negozio vero e proprio, pieno di manga, figure e oggettistica legata al mondo degli anime.

Facciamo quindi gli auguri a Animate Ikebukuro per i suoi 40 anni, che festeggerà col botto grazie a My Dress-Up Darling.