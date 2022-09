My Dress-Up Darling: un artwork di Marin in costume saluta l'estate

Per Shinichi Fukuda è stato un anno da festeggiare. My Dress-Up Darling è stato votato come l'anime migliore del 2022, mentre l'omonima serie manga vanta vendite record. Le aspettative per i mesi a venire sono tuttavia ancora più rosee.

Solamente di recente è stata confermata ufficialmente la produzione di My Dress-Up Darling Stagione 2. Per celebrare questo annuncio atteso da tempo dalla community, sui profili social dell'opera è stato condiviso un bellissimo artwork inedito.

Mentre i fan attendono con ansia il ritorno della romcom a tema cosplay, Marin Kitagawa si gode gli ultimi giorni di estate prima che arrivi il primo freddo della stagione autunnale. Nell'illustrazione realizzata dallo staff di CloverWorks, la bionda protagonista impugna un buon cocktail mentre, su una ciambella da piscina, strizza l'occhio ai suoi ammiratori. In questo bagno notturno in piscina, con alle spalle i grattacieli di Tokyo, Marin indossa un elegante bikini nero che sicuramente Wakana Gojo saprà apprezzare.

Nella seconda stagione dell'anime, Marin e Gojo torneranno a collaborare per realizzare nuovi cosplay e set fotografici. Nel frattempo, la loro complicata relazione forse finalmente prenderà una svolta. Riusciranno, nel corso delle prossime puntate dell'adattamento, a dichiarare i propri sentimenti reciproci? Fateci sapere se anche voi attendete con entusiasmo la Stagione 2 di My Dress-Up Darling.