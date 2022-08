My Dress-Up Darling: un artwork speciale avvicina Marin e Gojo all'evento di settembre

Qualche settimana fa vi avevamo riportato la notizia che a settembre sarebbe stato organizzato un evento speciale di My Dress-Up Darling in cui probabilmente verrà annunciata la messa in produzione della Stagione 2 dell'anime. Per pubblicizzare il panel, sempre più imminente, è stata rilasciata una illustrazione speciale.

Anche se è solo da pochissimo che My Dress-Up Darling è arrivato su Crunchyroll doppiato in italiano, sembra essere già tutto pronto per una seconda stagione. Teatro del grande annuncio potrebbe essere il J:COM Hall Hachioji, dove, il 17 settembre, si terrà una manifestazione a tema.

Al My Dress-Up Darling Eh~?! It's OMG crazy to see you all! ~ presenzieranno i doppiatori originali di Marin Kitagawa (Hina Suguta), Gojo Wakana (Shoya Ishige), Sajuna Inui (Atsumi Tanezaki) e Shinju Inui (Hina Yomiya), e le voci delle sigle di apertura e chiusura, rispettivamente gli Spira Spica e Akari Akase.

La citata illustrazione celebrativa dell'evento, che trovate nel tweet ufficiale in calce all'articolo, ritrae i quattro protagonisti della serie di Shinichi Fukuda in abiti da gala. Vi ricordiamo che la prima stagione dell'adattamento prodotto da CloverWorks è andato in onda nell'inverno del 2022 e che tenendo conto di ciò la finestra di debutto della seconda stagione anime potrebbe essere la stessa.