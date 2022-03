My Dress-up Darling, l'autore si è commosso dopo aver visto i primi 2 episodi dell'anime

La grande sorpresa di questo inizio 2022 dell'animazione giapponese è senza dubbio My Dress-up Darling, prodotto da studio CloverWorks. Basato sull'omonimo manga di Shinichi Fukuda iniziato nel 2018 e tutt'ora in corso, L'anime di My Dress-up Darling ha superato nelle classifiche Demon Slayer e Attack On Titan per quanto riguarda gli ascolti.

La storia di My Dress-up Darling vede protagonista Wakana Gojo, giovane artigiano di bambole tipiche giapponesi, a cui ha dedicato tutta la sua vita. L'incontro fortuito con la splendida Marin Kitagawa lo porterà ad entrare nel mondo dei cosplay, e assieme alla ragazza riuscirà a togliersi diverse soddisfazioni e farsi molti amici.

L'autore del manga, Shinichi Fukuda, ha recentemente rilasciato un'intervista a Comic Natalie, in cui ha parlato dell'esordio dell'anime di My Dress-up Darling. Fukuda ha apprezzato tantissimo il modo in cui le sue tavole hanno preso vita su schermo, e ha inoltre dichiarato: "dopo aver ricevuto i primi due episodi dell'anime li ho subito guardati. Erano così belli che ho pianto di gioia! Li ho visti più e più volte per circa 13 ore. Non sono mai stato così felice e commosso nella mia carriera di mangaka."

La commozione di Shinichi Fukuda è stata sicuramente enorme, e ha giustamente sfogato i suoi sentimenti per un traguardo eccezionale. Visto il successo dell'anime di My Dress-up Darling, i cosplay di Marin Kitagawa stanno letteralmente spopolando, e immaginiamo che questo possa essere un altro grande motivo d'orgoglio per l'autore.