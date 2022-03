My Dress-Up Darling, l'autore ha passato 13 ore a riguardare l'anime

La serie manga di Shinichi Fukuda è stata un successo discreto tra i fan sin dall'inizio della pubblicazione, qualche anno fa, ma è stato solo quando My Dress-Up Darling ha fatto il suo debutto ufficiale con la trasposizione anime all'inizio di quest'anno che la serie ha raggiunto l'enorme livello di popolarità che sta godendo in questo momento.

Il successo dell'adattamento anime, non solo ha avuto un impatto sulle vendite del manga di My Dress-Up Darling, ma ha avuto un grande impatto anche sul creatore stesso.

Parlando con Comic Natalie del debutto dell'anime, il creatore della serie, Shinichi Fukuda, ha rivelato che quando ha ricevuto il primo lotto di episodi dell'anime ha passato 13 ore a guardarlo "più e più volte", al punto che era così colpito dall'emozione di star guardando l'anime di My Dress-Up Darling da commuoversi: "Ho ricevuto il primo e il secondo episodio del pacchetto completo dell'anime e li ho guardati. Era tutto così bello che ho pianto dall'emozione... L'ho guardato più e più volte per un totale di 13 ore, così felice e gioioso non lo sono mai stato nella mia vita da mangaka.

L'autore ha già pre-ordinato l'uscita in blu-ray di My Dress-Up Darling non appena sono diventati disponibili, Fukuda ha anche rivelato che ha amato tutto dell'adattamento della serie, compresa la sua opening, la sua ending, la storia principale e tutto il resto.

Curiosamente, Fukuda non ha avuto nemmeno una reazione particolarmente degna di nota all'annuncio iniziale dell'adattamento, dato che all'epoca erano sepolti dal lavoro: "Pensavo fosse qualcosa che non mi sarebbe mai successo in vita mia, quindi non l'ho percepito affatto... Pensavo che avrei pianto e gioito di più se avessero deciso di fare un film d'animazione, ma davvero non me lo aspettavo, quindi quando me l'hanno detto all'improvviso, non ho potuto farci nulla".

Lodando le voci dietro Marin Kitagawa e Wakana Gojo, rispettivamente Hina Sugata e Shoya Ishige, Fukuda ha anche condiviso il seguente messaggio con i fan dell'anime: "A quelli di voi che hanno letto l'opera originale, grazie di tutto. Grazie a tutti voi, siamo stati in grado di realizzare l'anime. E grazie a tutti voi che lo state diffondendo, molte persone lo stanno leggendo". Se volete dare un'occhiata all'anime, potete trovare My Dress-Up Darling ora in streaming su Crunchyroll.

Cosa ne pensate? Vi è piaciuto il debutto dell'anime di My Dress-Up Darling finora? Sperate di vederlo continuare con un'altra stagione dopo la prima? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri nei commenti qui sotto.