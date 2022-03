My Dress-Up Darling, l'autrice omaggia con un'immagine piccante la conclusione dell'anime

Il manga originale di Shinichi Fukuda ha goduto di una discreta popolarità e riconoscimento tra i fan fin dalla sua uscita iniziale, ma ora il manga di My Dress-Up Darling ha venduto 2 milioni di copie, raggiungendo un livello completamente nuovo grazie al successo del suo adattamento anime.

La prima stagione della serie, che ha debuttato come parte della programmazione anime dell'inverno 2022, ha presentato ai fan un nuovo duo principale che ha immediatamente attirato la curiosità dei fan di tutto il mondo, nonostante tutti i franchise che stavano uscendo in questo periodo come Attack On Titan 4 o Demon Slayer 2.

Shinichi Fukuda è una grande fan dell'anime: ha guardato i primi episodi di My Dress-Up Darling per 13 ore consecutive. Fukuda ha condiviso un'immagine speciale in coincidenza con l'uscita dell'ultima puntata dell'anime, che ritrae Marin Kitagawa e Wakana Gojo in modo esilarante e piccante, basandosi sulle loro prime avventure cosplay del secondo episodio. Potete vedere l'immagine in calce alla notizia.

Non è ancora stata annunciata una seconda stagione per My Dress-Up Darling, ma dopo aver visto la risposta della creatrice e il supporto dei fan di settimana in settimana, è molto probabile che un giorno non troppo lontano vedremo questa serie proseguire. Se volete vedere l'anime di My Dress-Up Darling, ora potete trovare la serie in streaming su Crunchyroll.

Ma voi cosa ne pensate? Vi è piaciuta la prima stagione di My Dress-Up Darling? Quali sono stati i vostri momenti preferiti? Vorreste vederla tornare per una seconda stagione un giorno? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri con un commento nella sezione qui sotto.