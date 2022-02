My Dress-up Darling batte Attack On Titan per gradimento ma i fan reagiscono male

Il popolare portale Anime Trending ha rivelato i risultati di popolarità per la terza settimana della stagione anime invernale del 2022 (gennaio - marzo), incoronando My Dress-up Darling (Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru) al primo posto, davanti ad Attack On Titan: The Final Season - Part 2, che è arrivato secondo.

Si tratta del quarto episodio della serie che è stato festeggiato con tante nuove immagini di Marin Kitagawa di My Dress-up Darling. Ma, come sembra essere una caratteristica tipica dei fan più accaniti in questi giorni, la notizia non sembra essere stata presa però in modo positivo, poiché sono emersi commenti negativi come i seguente:

"Più che altro ' My Dress Up Garbage ', quella spazzatura è solo per i simp e oggettivamente non merita nemmeno un punto".

" Com'è possibile che il miglior episodio fino a oggi di Attack On Titan abbia perso contro questa spazzatura, com'è possibile che una serie su una gyaru che fa cosplay la batta? Non è odio, ma mi sembra stupido".

?". "Una commedia romantica ecchi per otaku solitari che ottiene il primo posto. Non c'è da stupirsi che la comunità anime sia ancora lo zimbello della società ".

". "Mi sento male per gli animatori di Attack On Titan che hanno dato il loro meglio per questo ultimo episodio, eppure sono stati superati...".

"L'episodio di questa settimana di My Dress-up Darling è stato genuinamente bello, con pochissimo fanservice rispetto a quelli precedenti. Tuttavia, sono sorpreso che abbia battuto Attack On Titan".

"Non ho visto la serie, ma una cosa del genere non è del tutto sorprendente. Più un anime diventa mainstream, più la sua demografia cambierà. Il romanticismo, per esempio, è il genere più diffuso di gran lunga, quindi diversi generi di anime potrebbero guadagnare popolarità nel tempo".

"Gli otaku pervertiti hanno portato la loro serie trash in prima posizione".

La serie va in onda dall'8 gennaio ed è confermata per dodici episodi, con le piattaforme Crunchyroll e Funimation che gestiscono la distribuzione in Occidente. Fukuda ha pubblicato il manga sulla rivista Young Gangan di Square Enix da gennaio 2018. L'editore ha pubblicato il settimo volume della raccolta nell'aprile 2021, seguito dall'ottavo il 25 ottobre in Giappone.

