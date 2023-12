My Dress-Up Darling: la bella Marin torna in spiaggia in un dolce cosplay

Lanciata sulla rivista Young Gangan la serie seinen My Dress-Up Darling ha ricevuto in poco tempo un’accoglienza travolgente, affermandosi come uno degli slice of life più apprezzati degli ultimi anni. La centralità del concetto di cosplay ha poi invitato i grandi appassionati a vestire i panni dei protagonisti, in particolare di Marin.

È innegabile che, con l’avvento della serie sulle pagine della rivista edita da Square Enix e il successivo adattamento animato ad opera dello studio CloverWorks, la serie sia arrivata ad un enorme livello di popolarità per merito di Marin Kitagawa. La protagonista viene infatti presentata come una ragazza simpatica, divertente, solare, sempre gentile con gli altri, popolare e decisa a inseguire le proprie passioni, come quella di essere una cosplayer.

Per farlo ha però bisogno di un aiuto piuttosto pratico da parte di qualcuno che sappia come realizzare a tutti gli effetti dei costumi, dato che lei non brilla in quell’arte. Si rivolge quindi ad un suo compagno di classe piuttosto riservato, e lontano dal mondo di popolarità in cui vive Marin stessa: Wakana Gojo, ragazzo che dedica il suo tempo libero a realizzare bambole. Da questa premessa piuttosto semplice, si svilupperà una storia delicata, dove l’autore, Shin’ichi Fukuda, esplora le difficoltà di mostrarsi per quello che si è e aprirsi agli altri per farsi accettare.

Sebbene Marin vesta numerosi abiti nel corso della serie, le scene in cui è semplicemente sé stessa sono tra le più memorabili, e l’appassionata redrumym ha voluto interpretarla in una tranquilla giornata al mare, con gli abiti scolastici, come potete vedere dalle foto presenti in fondo alla pagina. Si tratta di un riferimento all’ottavo episodio dell’anime, semplice ma ricco di significato, in cui si consolida molto il rapporto tra Wakana e la stessa Marin.

Prima di salutarci, ecco dei nuovi artwork di My Dress-Up Darling per i nuovi traguardi raggiunti dal manga. Diteci cosa ne pensate del cosplay di Marin nei commenti.