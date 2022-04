My Dress-Up Darling: è boom di vendite per il manga dalla premiere dell'anime

Sbaragliando la concorrenza di Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Stagione 2 e Attack on Titan Final Season Parte II, My Dress-Up Darling ha conquistato il titolo di anime dell'inverno. Ottenendo il favore degli spettatori, il manga seinen di Shinichi Fukuda ne ha beneficiato raggiungendo un clamoroso record di vendite.

Stando ai dati riportati nel nono numero dell'anno della rivista Young Gangan di Square Enix, il manga My Dress-Up Darling ha toccato quota sei milioni di copie in circolazione. A stupire maggiormente, è però il dato ricavato dall'inizio della serie anime. Dalla premiere dell'adattamento, sono state distribuite circa 2,5 milioni di copie del manga. Nel solo periodo compreso tra febbraio e marzo 2022, ne sono state distribuite 500 mila unità.

Sebbene questi non siano dati effettivi di vendita, in quanto le copie distribuite non sono ancora vendute, il report indica quanto abbia inciso la spinta della serie anime. Il finale di stagione di My Dress-Up Darling ha conquistato i fan, che attendono con ansia il continuo dell'avventura a tema cosplay di Marin Kitagawa e Wakana Gojo.

Tuttavia, piuttosto che aspettare risposte dalla Stagione 2 di My Dress-Up Darling, alcuni spettatori hanno deciso di proseguire il seinen a tinte piccanti nella versione manga. L'opera di Shinichi Fukuda è serializzata sulle pagine della rivista Young Gangan dal gennaio 2018. In Italia, è invece distribuita dal 2022 da J-POP Manga.