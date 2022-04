My Dress-Up Darling: cinque domande che troveranno risposta nella Stagione 2

La serie anime più apprezzata e premiata del palinsesto invernale 2022 è stata My Dress-Up Darling, che ha surclassato concorrenti del calibro di Demon Slayer 2 e Attack on Titan: The Final Season Part II. Tuttavia, la storia di Wakana Goko e Marin Kitagawa è finita con molte questioni ancora in sospeso.

L'adattamento animato realizzato da CloverWorks si è rivelato piuttosto fedele al manga, ma mentre questo procede senza intoppi, l'anime è giunto a un momentaneo stop. Della Stagione 2 di My Dress-Up Darling non è ancora stato reso noto alcunché di ufficiale, ma visto il successo riscosso, chiaramente lo show andrà avanti. Marin Kitagawa è il personaggio più popolare della stagione anime invernale, e i fan pretendono risposte.

My Dress-Up Darling è più di un seinen piccante, e i riflettori sono puntati sul mondo del cosplay. Dunque, la prima e più banale domanda che la community si chiede è quale cosplay porterà in futuro la bella ragazza. Le possibilità sono numerose, Marin potrebbe decidere di fare un cosplay "scoperto", per immensa gioia degli spettatori e sommo dispiacere di Gojo, oppure un cosplay maschile, o non umano. Ovviamente, a realizzare il costume ci penserà l'ormai esperto Gojo.

Gojo verrà a patti con i suoi sentimenti? Mentre Marin è sicura di ciò che prova nei confronti di Gojo, il ragazzo sta sopprimendo le sue emozioni. Risulta abbastanza ovvio che provi interesse per lei, ma al momento non ha realizzato internamente questa novità. D'altronde, fino a poco prima, l'unica sua passione erano le bambole. Ma soprattutto, i due parleranno di quanto stava per accadere nel Motel?

Nella Stagione 2, Juju potrebbe e dovrebbe giocare un ruolo più importante. Le e sua sorella Shinju sono state messe da parte nel finale di stagione, ma potrebbe tornare più forti che mai nel prossimo appuntamento. Juju ha espresso il suo amore e non c'è dubbio che chiederà a Gojo un altro cosplay. Marin reagirà con gelosia?

Marin finora ha confessato i suoi sentimenti solamente al suo subconscio, oppure quando Gojo effettivamente non poteva ascoltarla. Questo suo segreto verrà in quale modo a galla, oppure la ragazza troverà finalmente coraggio?

Gojo, è un ragazzo solitario. Tuttavia, grazie alla sua abilità, è riuscito ad aprirsi con Marin e le due sorelle. In futuro, riuscirà ad ambientarsi maggiormente nella sua classe e a stringere nuovi legami? Aprendosi con gli altri, il rapporto con Marin cambierebbe drasticamente.