My Dress-up Darling: Cloverworks produrrà il video al centro di una divertente scena

I numerosi cosplay dedicati alla protagonista di My Dress-up Darling confermano il grande successo che la serie di Cloverworks sta avendo tra gli appassionati dell’animazione giapponese. Lo studio ha inoltre annunciato una divertente novità che sarà presente nella versione home video dello show: i video della serie di cui Marin è una grande fan.

Per chi non lo sapesse, il manga scritto e disegnato da Shinichi Fukuda racconta la storia di Wakana Gojo, giovane ragazzo che sogna di diventare un artigiano di bambole hina come il nonno. La sua vita cambierà dopo l’incontro con Marin, sua popolare compagna di classe appassionata di cosplay dedicati ai personaggi di videogiochi ed anime per adulti. Sarà proprio Marin a chiedere a Gojo di aiutarla nella creazione dei costumi, offerta che il protagonista di My Dress-up Darling accetta, anche se ancora non conosce i protagonisti delle opere preferite di Marin.

In una scena del secondo episodio, il nonno di Gojo lo sorprende guardare un particolare video consigliatogli da Marin: in un tweet, Cloverworks ha quindi confermato che la versione Blu-ray e DVD della serie conterrà una versione di questo video prodotto dallo studio di animazione. La notizia è stata accolta con entusiasmo dagli appassionati del manga, curiosi di scoprire cosa stesse guardando Gojo.

Per concludere vi ricordiamo che oggi andrà in onda il terzo episodio della serie, inoltre vi segnaliamo queste illustrazioni dedicate a My Dress-up Darling.