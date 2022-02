My Dress-Up Darling continua a stupire e supera nelle classifiche AoT e Demon Slayer

A dicembre in Giappone è cominciata la nuova pericolosa missione di Demon Slayer che ha fatto partire di diritto la vera stagione 2 dell'anime. Un mese dopo, la stagione invernale ha visto l'ingresso in campo anche di Attack on Titan, attesissimo con la sua ultima stagione. In pochi quindi avrebbero previsto l'esplosione di My Dress-Up Darling.

Tra un colosso e un altro, tra puntate di costumi, sartoria, sorrisi e tanta simpatia, My Dress-Up Darling si sta rivelando uno dei veri pezzi forti di questa stagione invernale che ha aperto il 2022. Gojo Wakana e Marin Kitagawa sono due personaggi riuscitissimi che da soli riescono a tirare avanti una serie sui cosplay su cui in pochissimi avrebbero scommesso. E nonostante il summenzionato Demon Slayer e i continui colpi di scena di Attack on Titan 4, la prima stagione di My Dress-Up Darling continua a vincere in alcuni sondaggi.

Su Anime Trending, sito sul quale i fan si riuniscono spesso per votare di settimana in settimana non solo gli episodi ma anche i propri personaggi preferiti e le coppie che si spera di vedere, My Dress-Up Darling vince in ogni sezione. Non c'è da sorprendersi se i fan hanno votato Marin x Gojo come la coppia migliore fino a ora, né se Marin Kitagawa sta stravincendo le classifiche come miglior personaggio femminile. Tuttavia la classifica maschile vede Gojo Wakana salire definitivamente al primo posto superando Tanjiro, mentre nella classifica generale My Dress-Up Darling non si schioda dal primo posto per la seconda settimana consecutiva, battendo la stagione finale di Attack on Titan e Demon Slayer 2.

Con la conclusione di Demon Slayer, My Dress-Up Darling avrà vita ancora più facile, anche se non è detta l'ultima parola con il finale bomba di Attack on Titan dietro l'angolo.