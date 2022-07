My Dress-Up Darling: cosa dovremmo aspettarci dall'evento di settembre?

Tra i grandi protagonisti del palinsesto invernale 2021, il pubblico ha assistito al debutto di My Dress-Up Darling, adattamento dell’opera di Shinichi Fukuda che nelle classifiche dei più visti ha tenuto testa a Attack on Titan e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Presto, ci sarà l’annuncio della seconda stagione?

Nella nostra recensione, My Dress-Up Darling è stato definito l’anime romcom del 2021. La storia del timido e abile Wakana Gojo e della bella cosplayer Marin Kitagawa ha conquistato critica e pubblico, che presto potrebbe ricevere notizia su un molto probabile seguito. Nel frattempo, Shinichi Fukuda ha festeggiato l’ultimo record del manga My Dress-Up Darling con un artwork celebrativo.

Sul profilo Twitter ufficiale dell’anime, è stato rivelato che, in Giappone, il 17 settembre si terrà uno speciale evento per festeggiare l’opera. Sul palco di My Dress-Up Darling Eh~?! It's OMG crazy to see you all! ~, che si terrà al J:COM Hall Hachioji, potremmo assistere all’annuncio della seconda stagione anime.

Sul palco della manifestazione, ci saranno infatti i doppiatori originali di Marin, Gojo, Sajuna, Shinju, oltre che le band che hanno eseguito le sigle di apertura e chiusura, Spira Spica e Akari Akase. Al momento, non ci è ancora dato sapere se lo staff di CloverWorks parteciperà all’evento, o se effettivamente ci sarà un annuncio sull’anime. La delusione all’evento speciale di My Dress-Up Darling, potrebbe essere dietro l’angolo, con semplicemente un annuncio sul rebroadcast della stagione uno sulle TV giapponesi.