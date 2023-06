My Dress-Up Darling: un cosplay di Black Lobelia con lo stesso fascino di Marin

Wakana Gojo è rimasto colpito immediatamente dal segreto di Marin Kitagawa: in quell'aula scolastica, in un pomeriggio tranquillo dove non c'era nessuno, il giovane sarto apprese che la sua compagna di classe era particolarmente interessata ai cosplay e che non vedeva male le passioni di Gojo. Così è nato il sodalizio di My Dress-Up Darling.

Non senza imbarazzo, Gojo ha deciso di diventare il sarto personale di Marin, creando i suoi vestiti. La storia del manga di My Dress-Up Darling inizia così, con i due che rivelano la propria passione all'altro, senza filtri e paure, capendo che possono contare l'uno sull'altro per migliorarsi. E così i cosplay di Marin Kitagawa sono diventati molteplici. Tutto è partito dalla voglia di realizzare Shizuku-tan, la protagonista di una visual novel erotica, ma poi la protagonista è passata su tutt'altri temi.

Grazie alla conoscenza di Juju, un'altra cosplayer, il tema è cambiato verso il personaggio di un altro anime: Black Lobelia. Donna affascinante, con lunghi capelli grigi e gli occhi di due colori diversi, ha una divisa nera molto particolare che mette in risalto il suo fisico perfetto. Ovviamente, grazie alla popolarità di My Dress-Up Darling, non è soltanto Marin Kitagawa a cimentarsi nei cosplay di questo personaggio.

Anche a mesi di distanza dalla fine dell'anime, continuano a spuntare in rete i cosplay di Black Lobelia, come quello che ha realizzato Aka Purin. E così la cosplayer reale si è travestita da Marin Kitagawa a sua volta travestita dal personaggio. Il risultato è nella foto in basso, dove si può notare una grande fedeltà col personaggio, apparsa davvero per pochissime scene, ma abbastanza per apprezzarla.

Ecco invece un doppio cosplay di Marin e Shizuku-tan insieme.