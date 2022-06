My Dress-Up Darling: un cosplay di Marin in costume dell'esplosiva Hane Ame

Gli anime spesso fanno miracoli per i manga dai quali sono tratti. My Dress-Up Darling sta crescendo proprio per questo motivo, con i tankobon del manga di Fukuda che vanno a ruba. Simbolo che l'anime che è andato in onda con i suoi episodi a inizio anno è stato davvero realizzato bene e che ha catturato l'attenzione di nuovi appassionati.

Dopotutto, la simpatia di Marin Kitagawa contagia tutti. La bellezza e l'esuberanza della protagonista di My Dress-Up Darling sono rimasti impressi in vari modi, grazie al lavoro del sarto Wakana Gojo che è riuscito a far travestire la ragazza come i suoi personaggi preferiti. Eppure c'è un costume particolare che non è dedicato a nessun anime, manga o videogioco che è riuscito comunque a colpire tutti.

Ovviamente si parla della versione in costume da bagno di Marin Kitagawa, realizzata proprio nei primi capitoli ed episodi, un momento fondamentale per entrambi i protagonisti per vari motivi. Hane Ame, nota cosplayer che di recente ha mostrato un cosplay di Tsunade da Naruto, ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo nuovo cosplay di Marin in costume da bagno. La cosplayer sta prendendo il sole mentre ha in dosso il costume nero e giallo, in una situazione quindi diversa da quella del manga ma comunque bella da guardare.