My Dress-Up Darling: un cosplay di Marin in kimono splendida tra i fuochi d'artificio

My Dress-Up Darling ha dato modo ai fan di vedere Marin Kitagawa indossare tanti abiti per realizzare le versioni nella vita vera - dell'anime - dei suoi personaggi preferiti. Tutto è partito dalla volontà della vivace protagonista di realizzare un cosplay di Shizuku-tan, il personaggio di un eroge e primo a essere realizzato da Gojo Wakana.

Dopodiché si è passati a Black Lobelia e a tanti altri cosplay, passando anche per la diavoletta succube Rizu-kun. Tanti abiti e tanti personaggi in My Dress-Up Darling, ma rimane il fatto che Marin Kitagawa è capace di brillare anche in altre situazioni. Una delle più popolari è sicuramente quella in costume da bagno, indossato per farsi prendere le misure da Gojo, ma anche quella da liceale va per la maggiore.

Manca spesso una versione di Marin Kitagawa in kimono, lo stesso indossato durante il festival estivo. A tappare questo buco ci pensa la cosplayer Linnnng con la foto che potete osservare in basso. Tra i fuochi d'artificio e con un sorriso contagioso, questo cosplay di Marin in kimono riesce a dare un tocco di estate e contemporaneamente a mostrare la protagonista di My Dress-Up Darling in pieno stile giapponese.

I fan italiani possono godersi nuovamente questi episodi grazie al episodi doppiati disponibili su Crunchyroll.