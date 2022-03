My Dress-Up Darling: un cosplay di Marin Kitagawa allegra come nell'anime

My Dress-Up Darling continua la sua trasmissione settimanale di episodi. Oramai la serie è arrivata alla nona puntata e si prepara quindi alla sua conclusione. Marin Kitagawa farà compagnia ancora per un altro po' di tempo, e non soltanto con addosso i vestiti casual oppure i magnifici abiti per fare cosplay.

Parte dell'ambientazione di My Dress-Up Darling rimane quella scolastica che, seppur non sia particolarmente enfatizzata rispetto a manga e anime dello stesso genere che solitamente nella scuola hanno una grossa componente, rimane il luogo in cui si sono incrociati i due protagonisti. L'aula di economia domestica rimane il punto in cui Marin e Gojo hanno fatto davvero amicizia e si sono affidati l'uno all'altra.

Quindi in rete circolano tanti cosplay su Marin Kitagawa in versione studentessa, con la camicia bianca e la gonna azzurra che sono i colori dell'istituto. La cosplayer Miho incanta con questa versione della protagonista di My Dress-Up Darling, in posa sulle scale della scuola, mentre fa il segno della vittoria sia da seduta che in piedi mentre si reca in classe.

My Dress-Up Darling ha convinto tutti, divertendo e intrattenendo non soltanto i fan ma conquistando anche il mangaka dell'opera originale Fukuda.