My Dress-Up Darling: un cosplay di Marin Kitagawa si cambia in costume da bagno

Per sfruttare l'ondata di popolarità dei cosplay, negli anni scorsi è nato il manga My Dress-Up Darling, scritto e disegnato da Shinichi Fukuda. L'autrice ha messo in gioco due personalità molto differenti che però operano insieme, in maniera imprevedibile, per dare vita a tanti travestimenti.

Marin Kitagawa è la protagonista femminile di My Dress-Up Darling, è una studentessa liceale che ha una grande passione per il cosplay e per la moda in generale. Non a caso, infatti, svolge anche il lavoro di modella part-time ed è con quello che si può permettere di acquistare i materiali per produrre i suoi vestiti, che passano poi per le mani dell'abile sarto e compagno di classe Wakana Gojo, il protagonista maschile.

Il personaggio di Marin è interessante perché rappresenta una sfida alla norma sociale giapponese, tuttavia Marin è una ragazza determinata che non si preoccupa di quello che gli altri pensano di lei. Proprio in questo modo, con il suo carattere solare, riesce a tirare dentro questo mondo anche lo schivo e introverso Wakana Gojo, che fino a quel momento credeva di dover rimanere in disparte a causa della sua passione per le bambole giapponesi. Nonostante le loro differenze, Marin e Gojo sviluppano un legame molto forte e diventano amici affiatati.

Prima di iniziare il tutto, però, è necessario che Gojo si assicuri della taglia dei vestiti della sua compagna. E per questo c'è un cosplay di Marin Kitagawa in costume che si spoglia per farsi prendere le misure, proprio come accade in uno dei primi episodi di My Dress-Up Darling. Il costume è ormai iconico, mentre la cosplayer taiwanese Monpink_Mon ha centrato il tutto sull'atto del cambiarsi, togliendosi pian piano camicia e jeans.

