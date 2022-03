My Dress-Up Darling: un cosplay di Marin Kitagawa in costume per farsi prendere le misure

Si sta per concludere la stagione primaverile e con esso anche l'anime di My Dress-Up Darling. Sono stati episodi ricchi di episodi romantici e comici, con i due protagonisti Marin Kitagawa e Wakana Gojo che hanno consolidato il loro rapporto e sono cresciuti nei rispettivi campi, facendo nuove esperienze utili.

Marin è stata anche uno dei personaggi più amati di questa stagione, finendo velocemente in cima alle classifiche dei fan. La sua simpatia fa molto, poi la storia e quindi i cosplay di My Dress-Up Darling hanno fatto il resto. È stato bello vedere Marin travestirsi da Shizuku-tan e dagli altri personaggi di anime, manga, videogiochi e visual novel che segue.

Per fare tutti quei travestimenti è stato però necessario farsi prendere le misure. Nei primi episodi, Marin si è presentata da Gojo in costume da bagno in modo tale da permettere al sarto di ottenere tutte le informazioni necessarie alla creazione dei vestiti, operazione che è stata portata a compimento non senza imbarazzo e difficoltà varie.

La cosplayer Axilirator si mette in posa come il personaggio dell'anime in questo cosplay di Marin Kitagawa in costume da bagno nero a fiori gialli. E a proposito di travestimenti, non perdetevi il cosplay di Marin versione Rizu-kyun.