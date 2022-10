My Dress-Up Darling: un cosplay di Marin Kitagawa doppia e tutta italiana

È stato uno degli anime dell'anno. Il suo esordio a inizio 2022 è stato segnato da un grande seguito, cosa che ha portato al rinnovo di My Dress-Up Darling. La seconda stagione arriverà il prossimo anno, con nuovi cosplay e nuovi volti che indosserà la protagonista Marin Kitagawa, l'allegra gal che ha conosciuto il sarto Wakana Gojo.

Già durante la prima stagione di My Dress-Up Darling abbiamo visto Marin indossare tantissimi vestiti, tutti quanti realizzati o migliorati dal suo compagno di classe. Il primo, quello che ha fatto sbocciare l'amicizia tra i due - oltre a un rapporto quasi lavorativo - è stato quello di Shizuku-tan, una ragazza protagonista di un eroge.

E ora possiamo vedere entrambe le protagoniste insieme nella vita vera grazie agli sforzi di Mochichuu e Nymphahri, due delle cosplayer italiane più famose e brave. Le due hanno realizzato un cosplay di Marin Kitagawa e un cosplay di Shizuku-tan, facendole posare insieme nella stessa foto. In pratica un doppio cosplay a tema My Dress-Up Darling con due versioni della protagonista, una da studentessa con la divisa scolastica e l'altra dove dà sfogo alla sua passione più grande.

Cosa ne pensate di questa rappresentazione della protagonista di My Dress-Up Darling, in attesa di altre trasformazioni nei prossimi episodi? Non perdetevi anche questo cosplay di Marin con il kimono.