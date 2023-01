My Dress-Up Darling: un cosplay di Marin Kitagawa, la gal dell'anime delle cosplayer

C'è poco da dire, nonostante la competizione molto alta durante il palinsesto invernale del 2022, My Dress-Up Darling si è ritagliato il suo posto. Il manga ecchi incentrato sul mondo dei cosplay della sensei Fukuda ha fatto centro anche in versione animata. Questa perla ha ottenuto molti riscontri e ha portato il personaggio migliore del periodo.

Non è un caso se Marin Kitagawa è stata eletta personaggio migliore della stagione invernale del 2022, battendo un'agguerrita concorrenza che però è sempre rimasta distante nelle classifiche dalla gal bionda. Il personaggio di My Dress-Up Darling, protagonista insieme al compagno di classe Wakana Gojo, ha conquistato tutti grazie al suo modo di fare carino e gentile, ma anche grazie a una solarità che sprizza da tutti i pori e che convince tutti. La gal ovviamente ha ottenuto così tanta popolarità che in rete sono esplosi i cosplay su di lei, e ovviamente in ogni versione.

C'è la Marin in costume da bagno, la Marin con il costume da Shizuku-tan, la Marin con tutti gli altri cosplay mostrati in My Dress-Up Darling. Ovviamente c'è spazio pure per la ragazza in versione liceale, quella di tutti i giorni, e a interpretarla stavolta ci pensa Usagi. La ragazza mostra questo cosplay di Marin Kitagawa su Instagram con abiti scolastici. Si nota subito il lavoro svolto, che è molto semplice nel settore del vestiario grazie a una camicia e una gonna, ma molto accurato nel settore del trucco, degli accessori e dei piercing alle orecchie, che richiamano quelli della protagonista.

Se vi piace molto, ecco un cosplay di Marin doppia con Shizuku-tan.