My Dress-Up Darling: un cosplay di Marin Kitagawa, la gal cosplayer dell'anime

L'Attacco dei Giganti e Demon Slayer sono due dei colossi degli anime che stanno dominando questa stagione invernale del 2022. I mastodontici lavori di Studio MAPPA e Ufotable si sono però ritrovati a combattere con una serie partita in sordina e che per ora sta conquistando una grande fetta di pubblico: My Dress-Up Darling.

Con cinque episodi all'attivo, My Dress-Up Darling si sta confermando come uno degli anime più interessanti della stagione. Sicuramente il contenuto tendente all'ecchi e agli ammiccamenti attira, ma sotto questo velo di fan service c'è molto di più, come il tema dell'inclusione e una protagonista carismatica in grado di tirare avanti la serie anche da sola. Proprio Marin Kitagawa è il personaggio più amato di quest'ultimo mese, e lo dimostrano i tanti cosplay arrivati in rete nelle ultime settimane.

Non è un caso infatti se My Dress-Up Darling sta battendo Attack on Titan in certe classifiche. La gal cosplayer che, insieme al sarto Gojo Wakana, si reca in vari luoghi per le sue sessioni di cosplay sia predominante in rete. Sheliy Midori, una cosplayer spagnola, ha deciso di interpretare Marin Kitagawa in un cosplay solare ma in versione studentessa, quindi non vestita come uno dei suoi personaggi preferiti. Foto che testimoniano ancora una volta il modo in cui questo personaggio ha catturato tutti.