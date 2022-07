My Dress-Up Darling: un cosplay di Marin Kitagawa della giapponese Chamomile

Grazie all'anime andato in onda tra gennaio e marzo 2022 con 12 episodi totali, My Dress-Up Darling sta crescendo sempre di più. Il manga è ancora in corso e continua mensilmente sulla rivista seinen di Square Enix, con nuovi scenari e cosplay per Marin Kitagawa e Wakana Gojo. La loro storia quindi prosegue e continua ad affascinare i lettori.

Intanto nella vita reale, si attendono informazioni su My Dress-Up Darling stagione 2, che magari verrà annunciata durante un evento speciale che si terrà a settembre. Come faranno gli appassionati della serie nell'attesa che la protagonista più solare ed esuberante degli ultimi tempi ritorni su schermo con nuove trasformazioni?

Ovviamente è possibile lenire l'attesa con i cosplay di Marin Kitagawa, ormai a migliaia in rete e che la immortalano in più versioni. Ci sono infatti cosplayer che la riprendono con gli abiti di Shizuku-tan, altre con quelli di Black Lobelia, e non mancano ovviamente quelli di Rizu-kun. La preferita rimarrà però sempre la versione gal, come ha mostrato la giapponese Chamomile Chami sulla sua pagina Instagram.

Ecco quindi un cosplay di Marin Kitagawa in pieno look gal, con capelli biondi sfumati in rosa, unghie lunghe, trucco, orecchini e piercing alle orecchie e la divisa scolastica.